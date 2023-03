Friburgo, Flekken elogia la Juve e lancia la sfida a Di Maria: ecco cosa ha detto

"Di Maria non ha vinto il Mondiale per caso"

Flekken ha sottolineato: "La Juventus è un'ottima squadra con una qualità individuale molto alta. Ci sono calciatori di livello mondiale. Di Maria? Non ha vinto il Mondiale per caso. La sua tripletta al Nantes mi ha impressionato, quindi tanto di cappello. Ora non sono nervoso. Quando vai in campo in un contesto del genere, dimentichi i tuoi nervi. Puoi solo concentrarti su ciò che conta, ovvero mantenere palla, fare gol e non subirne".

