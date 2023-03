Juve, Szczesny si racconta e lancia una frecciatina alla Roma: "Che emozione quella rimonta..."

Szczesny si è raccontato ai canali ufficiali della Juventus, rimarcando quali sono stati i momenti più belli vissuti con la maglia bianconera: “ Sicuramente il primo Scudetto , perché è stato combattuto fino alla fine e per me è stato il primo di sempre. Il primo ha sempre un sapore speciale”. L'estremo difensore ha anche parlato della partita che vorrebbe rivivere:“ Vorrei rigiocare tutte quelle che ho perso . Tra quelle che ho vinto Juve-Atletico in casa. Per rivivere quella partita. È stato un momento incredibile. E anche se non ho giocato, Inter-Juventus 3-2 quando abbiamo vinto lo Scudetto . Anche quello è stato un bel momento”.

Szczesny e quella clamorosa rimonta contro la Roma

Szczesny ha poi proseguito, ricordando il match con la Roma dello scorso anno: “Roma-Juventus 3-4, è una delle più belle partite che abbia giocato, non come prestazione perché ho preso tre gol, ma è stata incredibilmente emozionante. Eravamo sotto 3-1 e abbiamo segnato 3 gol in 15 minuti. Con il famoso gol di De Sciglio e quel rigore parato dopo l’espulsione di De Light . Il rigore parato più bello? Quello a Candreva. Eravamo sull’1-0 o 2-0 non ricordo, poi è finita 2-1. E’ una delle mie parate più belle, ma non emozionante come quella con la Roma“.

