Juve, Allegri: "Abbiamo reagito dopo Roma. Domani vediamo se ci sarà Pogba. Su Kean..."

Dopo la sconfitta esterna contro la Roma in campionato, torna in campo la Juventus per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. La squadra di Allegri ospita il Friburgo all'Allianz Stadium. Fischio d'inizio in programma giovedì 9 marzo alle ore 21. Alla vigilia della sfida ha parlato l'allenatore bianconero: "Dopo la sconfitta contro la Roma è normale che ci fosse dispiacere. L'ho spiegato dopo la gara, quando ci sono queste situazioni di instabilità, dopo un gol sembra che tutto crolli addosso. Abbiamo reagito: domani dovremo reagire da squadra, con rispetto. Dobbiamo vincere e non subire gol. Domani vogliamo mettere le basi per il ritorno e tornare a vincere in casa: in Champions e in Europa League abbiamo fatto solo una vittoria".