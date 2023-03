Inchiesta Juve, ultime novità: la richiesta di Chiné e l’indiscrezione sul secondo processo

Le storie s’intrecciano e il puzzle finirà per completarsi presumibilmente intorno a Pasqua. Nei giorni in cui la Juve conoscerà il proprio destino sul -15, con l’udienza al Collegio di Garanzia prevista per i primi giorni di aprile, si capirà anche la gravità degli altri due filoni aperti, la “manovra stipendi” e le “partnership opache”. Un nuovo processo è dietro l’angolo, ma il deferimento non è ancora stato scritto. Dopo aver chiesto una proroga di 40 giorni (scadevano ieri), il procuratore federale Chiné ne ha chiesti altri 20. Il motivo? Avere il tempo per visionare altre mille pagine depositate dalla procura di Torino, in aggiunta alle 14 mila dell’inchiesta Prisma. Dentro a questo ulteriore faldone ci sono le audizioni recenti, inclusa quella di Dybala sulla seconda manovra stipendi. Le indagini potrebbero concludersi - a proposito di coincidenze temporali che non convincono i maliziosi - una volta conosciuta la sentenza del Collegio sulle plusvalenze (resta o no il -15?) e soprattutto dopo l’udienza preliminare del 27 marzo davanti al Gup, che deciderà sui rinvii a giudizio.