Di Maria: "Rinnovo? Stiamo parlando. Vi racconto tutto"

Di Maria ancora protagonista in Europa con la Juventus. Un altro gol decisivo contro il Friburgo per la vittoria. L'argentino è sempre più fondamentale per la squadra di Allegri e a fine anno scade il suo contratto. Per il rinnovo? "Stiamo parlando: io mi trovo molto bene qui, sento l'affetto della gente. Io sono contento e loro sono contenti", ha affermato Di Maria ai microfoni di Sky Sport.