Allegri sulle condizioni di Chiesa: "Dobbiamo valutare"

La Juventus torna a conquistare una vittoria europea in casa contro il Friburgo , la seconda in stagione dopo quella contro il Maccabi Haifa in Champions League. Decisivo il gol di Di Maria che regala alla squadra di Allegri una vittoria fondamentale. L'allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita. " Chiesa ha sentito un fastidio, è da valutare . Spero non sia niente di grave. A Friburgo non sarà semplice. Penso positivo però perchè abbiamo creato molto e loro in Germania ci concederanno ancora più spazi".

Juve, parla Allegri: "Ci vogliono determinate caratteristiche per tornare a vincere"

Allegri poi ha continuato: "Stasera non era semplice. Abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo rischiato di pareggiarla. Abbiamo diversi giocatori fuori, ma altri sono rientrati come Bonucci e Fagioli. Dispiace per Kean che sarà squalificato per domenica. Contro la Sampdoria sarà una partita molto difficile. L'importante è avere l'atteggiamento giusto, come in queste partite di sacrificio. I giocatori maturano perchè nella Juve ci sono delle regole e delle discipline. Per tornare a competere ci vogliono determinate caratteristiche tecniche, caratteriali e morali".