Juve, che numeri per Di Maria: solo due giocatori come lui in Europa

Angel Di Maria è sempre più decisivo per il cammino della Juve nel nuovo anno. Dall'inizio del 2023, infatti, l'argentino continua a trascinare i bianconeri in Serie A e nel percorso europeo, con l'ultimo gol arrivato nella gara d'andata contro il Friburgo. Una vera e propria mina vagante per ogni avversaria della Juve: in Europa solo due giocatori riescono a stare al passo di Di Maria.