Tifosi Juve furibondi per la campagna contro il razzismo: "Non vale per Kostic e Kean?"

Juve, monta la polemica sui social

Il club bianconero, nel condivdere il video, ha scritto: "Contro il razzismo, diciamocelo insieme ovunque". Nei commenti i tifosi hanno però fatto capire di non aver dimenticato le mancate sanzioni a difesa dei propri calciatori. L'episodio più eclatante è avventuto ai danni di Kostic contro lo Spezia nella gara del 19 febbraio. Nonostante un video che aveva ripreso chiaramente gli insulti razzisti rivolti al serbo, non è arrivato nessun provvedimento da parte della Lega per la società ligure o i suoi tifosi. Lo stesso si è poi ripetuto nella sfida della scorsa settimana contro la Roma. Ecco alcuni commenti da parte dei tifosi della Juventus: "Magari fossero contro il razzismo anche quando a subire è un nostro giocatore...", "Fate notare che la regola vale anche per Vlahovic, Kostic e Kean", "Uno slogan e una maglietta non bastano a cancellare questo episodio e gli altri contro Kean e Vlahovic".