TORINO - Cercasi Vlahovic disperatamente. Il momento è ora, non ci sono alternative per la Juve che è ripiombata nell’emergenza infortuni. Rimane soltanto Dusan, là davanti, a disposizione di Massimiliano Allegri, per il posticipo di domani con la Sampdoria. Per Milik bisognerà attendere dopo la sosta, Kean è squalificato per l’imperdonabile sciocchezza di Roma e in più la notte di Europa League ha lasciato in eredità gli acciacchi di Chiesa e Di Maria. Poteva andare peggio, come tempi di indisponibilità, perché si temevano problemi seri, soprattutto per l’azzurro, ma gli esami di ieri hanno escluso per entrambi questa eventualità. Resta il fatto, in ogni caso, che l’unico attaccante di ruolo disponibile è proprio il bomber serbo. Aggrappati a Dusan, insomma, per superare l’ostacolo blucerchiato - «partita determinante per la nostra classifica» ha detto Max - che improvvisamente appare più alto. In tempi normali si dormirebbero comunque sonni tranquilli; il problema è che, in questo momento, il vero Vlahovic non c’è e con il Friburgo si è avuta l’ennesima controprova. L’ex viola non lesina certo impegno e abnegazione: lotta, ci prova in tutte le maniere, ma il gol che lui cerca come fosse ossigeno non arriva ormai da cinque partite. E la voglia di dimostrare, sempre e comunque, porta ad un eccesso di frenesia e a qualche errore di troppo. «Sono contento di Dusan perché sta molto meglio fisicamente e magari domenica farà gol…», lo difende Allegri, che cerca di tenere alto il morale del suo cannoniere in un periodo di magra. Il sostegno però è diffuso e non è solo quello d’ufficio dell’allenatore: pure i tifosi non l’hanno abbandonato e quel coro «Dusan, Dusan», ritmato nel secondo tempo annulla i mugugni, che pure esistono, per il suo rendimento non secondo le attese.