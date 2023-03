Juve, Vlahovic vuole evitare un record negativo: una statistica può aiutare

Juve, una statistica preoccupa Vlahovic

L'attaccante serbo, fin dal suo esordio in Serie A nel settembre 2018, non è mai stato in astinenza dal gol per più di quattro partite consecutive giocate da titolare. Se non dovesse segnare neanche contro la Sampdoria, stabilirebbe quindi un nuovo record negativo visto che è rimasto a secco anche nelle ultime sfide contro Fiorentina, Spezia, Torino e Roma. Inoltre la Sampdoria è una delle sue vittime preferite, con cinque gol realizzati in 115 minuti. Questi sono arrivati però tutti con la maglia della Fiorentina, mentre è ancora a zero con quella bianconera. Una nuova occasione dunque per provare a rilanciarsi, visto che il peso dell'attacco sarà tutto sulle sue spalle dopo la mancata convocazione di Chiesa e Di Maria.