Allegri e il nuovo infortunio di Pogba: "Si è fatto male facendo una cosa"

La Juve si prepara alla sfida contro la Sampdoria, valida per il posticipo della 26^ giornata di Serie A. I bianconeri si presentano alla gara dell'Allianz Stadium reduci da una vittoria in Europa League contro il Friburgo, anche se l'ultimo risultato ottenuto in campionato risale alla sconfitta di Roma. Nel pre-partita di Juve-Sampdoria, in cui i bianconeri saranno costretti a fare a meno di Pogba, Massimiliano Allegri ha spiegato i motivi dell'assenza del francese.