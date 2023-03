Juve, Allegri difende Vlahovic: "Deve restare sereno, ma ogni tanto..."

Dopo una partita piena di gol ed emozioni, la Juve di Allegri riesce a ottenere un'importante vittoria contro la Sampdoria per 4-2. Oltre a Bremer e Soulé, a rendersi decisivo nella serata dell'Allianz Stadium ci ha pensato Rabiot, autore di una doppietta personale (rivivi QUI la diretta). Al termine della gara, Allegri ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, concentrandosi in particolare su Vlahovic , che ha fallito il rigore del 4-2 colpendo il palo: "Dusan deve rimanere sereno. Ogni tanto va fuori giri nella gestione delle energie. Alla fine è un ragazzo di 23 anni ed è qui da appena un anno. Ha fatto bene e continua a farlo. Stasera ha fatto delle buone giocate tecnicamente”.

Juve, Allegri: "Paredes assente per scelta tecnica"

Proseguendo nella sua analisi post-partita, Allegri ha analizzato la prestazione della Juve da un punto di vista caratteriale e tattico: "Dobbiamo migliorare la gestione della partita, sul 2-0 non si può giocare a campo aperto. Sono situazioni che quando hai tanti giocatori che hanno giocato poche partite tra i grandi possono capitare".

L'allenatore bianconero ha poi dedicato qualche parola sui singoli, in particolare riguardo le sue scelte di formazione in regia: "Paredes? Ho voluto fare una scelta tecnica, rispetto a Enzo e Locatelli è sicuramente più tecnico. Oggi serviva un giocatore come Barrenechea. Fare il centrale davanti alla difesa non è un mestiere semplice".

Chiusura finale sui difensori e sulle loro condizioni: "Bremer sta bene, lui soffre leggermente di un fastidio sul tendine rotuleo della gamba sinistra. Bonucci è uscito perché ha subito un colpo sulla tibia esterna, lo valuteremo domani".