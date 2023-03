Juve, Pogba infortunato: lo stop è lungo, i tempi di recupero

Pogba si è fermato ancora una volta . Dopo l'esclusione per motivi disciplinari dal match con il Friburgo , il centrocampista francese ha saltato la sfida di ieri con la Sampdoria a causa di un infortunio . Quest'oggi ha effettuato gli esami del caso che hanno evidenziato un problema che lo terrà fuori per un po' di tempo.

Pogba, almeno un mese di stop

Gli esami hannio evidenziato una lesione all'adduttore che lo terranno fuori dai giochi per almeno venti o trenta giorni. Il suo rientro, quindi, è previsto per metà aprile. Continua la stagione tormentata del centrocampista bianconero che non è mai riuscito a essere pienamente disponibile per Allegri.