Juve, malumore Pogba: la frase che dimostra tutta la sua sofferenza VIDEO

Il malumore di Pogba

Una volta uscito dal J Medical, tifosi e giornalisti hanno cercato di capire dallo stesso Pogba il grado del problema. Il calciatore della Juve non ha dato soddisfazione ai sostenitori che gli chiedevano un autografo o un selfie. La risposta a un tifoso è stata lapidaria e piena di sofferenza: "Non c'ho la testa, scusami". Una frase che ha evidenziato tutto il suo malumore dopo l'ennesimo infortunio. In questa stagione Pogba ha finora saltato 35 partite ufficiali, giocando soltanto per 35 minuti, in due gare differenti (contro il Torino e contro la Roma).