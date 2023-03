Juve, Fernandez spiazza tutti e punzecchia il PSG su Rabiot: "Deve tornare"

Fernandez categorico: "Rabiot deve tornare"

Si mangia le mani il Paris Saint Germain, nel quale Rabiot ha militato dal 2013 al 2019 prima del trasferimento alla Juve a parametro zero. Luis Fernandez, ex calciatore e allenatore della compagine francese, ha sottolineato la necessità che l'attuale centrocampista bianconero faccia ritorno, come riportato da AS: "Rabiot deve tornare al Psg perché è un ragazzo che sta per fare la differenza , ha ritrovato una certa serenità e un livello eccezionale. Ha disputato un buon Mondiale con la squadra francese. Rabiot ha vestito la maglia del PSG, dobbiamo riportarlo indietro, basta con quelli che stanno lì a centrocampo, due o tre che si danno per quello che non sono, non sono calciatori".