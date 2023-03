La Juve può partecipare al nuovo Mondiale per Club: ecco come

In occasione del 73esimo Congresso della Fifa, sono stati ufficializzati i criteri per accedere alla nuova formula del Mondiale per Club a 32 squadre. Il nuovo format entrerà in vigore a partire dal 2025. Le squadre europee avranno a dispozione 12 posti: due sono stati già assegnati a Real Madrid e Chelsea, vincitrici delle ultime due Champions League. Altri due usciranno dalle finali delle prossime due edizioni della UCL. I restanti 8, stando a quanto anticipato dal Times ma ancora non ufficializzato, verranno scelte in base al ranking Uefa. E al momento, sia la Juventus che l'Inter parteciperebbero al Mondiale per Club 2025.