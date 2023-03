Juve, la rifinitura in vista del Friburgo: c'è una pesante assenza

La Juventus prosegue la preparazione all'importante match di domani con il Friburgo che mette in palio l'accesso ai quarti di finale di Europa League . I bianconeri stanno svolgendo una seduta a Torino, prima di partire alla volta della Germania.

Assente Bonucci. Allegri monitora Di Maria e Chiesa

Allegri spera di poter impiegare Di Maria, mattatore nel match d'andata con la rete che ha permesso alla Juve di ottenere la vittoria. L'argentino ha effettuato qualche esercizio per poi rientrare, quindi resta in dubbio in vista dell'incontro con il Friburgo. Hanno lavorato regolarmente Bremer e Chiesa insieme al resto del gruppo. Assente, invece, Bonucci: il centrale difensivo potrebbe andare verso il forfait, con la possibilità che Allegri possa inserire De Sciglio nel terzetto difensivo insieme a Danilo e Bremer. Salteranno la trasferta tedesca, inoltre, gli infortunati Alex Sandro, Milik e Pogba.