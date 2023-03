Juve, che sorpresa: un ospite speciale al pranzo di squadra pre-Inter

Guarda chi si rivede in casa Juventus . Nel pranzo di squadra prima della partita di stasera contro l' Inter , Weston McKennie è tornato a salutare i suoi vecchi compagni e a fargli l'in bocca al lupo per il Derby d'Italia . Il centrocampista, attualmente in prestito al Leeds United, è stato raggiunto dalle telecamere del club mentre abbracciava e sorrideva con i bianconeri.

Juve, che sorpresa: McKennie si presenta al pranzo pre-Inter

Lo statunitense è partito alla volta di Torino dopo aver vinto in trasferta contro il Wolverhampton per 2-4. Arrivato in Inghilterra nella sessione invernale di calciomercato, è diventato in poco tempo una pedina fondamentale per la squadra di Gracia, che è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.