Juve, le condizioni di Chiesa dopo l'infortunio

Dopo essere entrato in campo al 66esimo nel derby d'Italia tra Inter e Juventus , Federico Chiesa è stato costretto al cambio per un problema fisico .

Juve, come sta Chiesa

Nel post partita sono emersi degli aggiornamenti sull'esterno di proprietà della Juventus. Il calciatore ha infatti abbandonato il campo per un fastidio al ginocchio destro, che sembra essere lo stesso accusato nella gara d'andata di Europa League contro il Friburgo. Una tendinite che lo sta limitando, non permettendogli di essere al 100%. Nelle prossime ore verrà probabilmente sottoposto a nuovi controlli per capire l'entità dell'infortunio.