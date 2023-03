Inter-Juve, i bianconeri eguagliano un dato che non si verificava da 46 anni!

Al netto delle numerose polemiche del post partita per il presunto fallo di mano di Rabiot , la Juventus si gode la vittoria sull'Inter che le permette di proseguire la rimonta verso la zona Champions nonostante la penalizzazione di 15 punti in classifica. Il derby d'Italia ha rivelato anche un dato statistico che, nei numerosi confronti tra bianconeri e nerazzurri, non si verificava da ben 46 anni.

La Juve torna a battere l'Inter senza subire

Era dalla stagione 1976/1977, infatti, che la Juve non batteva l'Inter nei due match di campionato senza subire gol. Nell'annata in questione, infatti, arrivarono due successi per 2-0. Il primo confronto si giocò il 16 gennaio 1977, con i bianconeri che vinsero in casa grazie a una doppietta di Boninsegna. L'8 maggio ci fu lo stesso risultato, ma sul terreno di gioco di San Siro, con la squadra guidata da Trapattoni che si impose con le marcature di Gori e Tardelli.