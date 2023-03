Allegri, fuorionda in diretta tv: la frase pronunciata con il microfono aperto

Nel post gara di Inter-Juventus, Massimiliano Allegri ha più volte rimarcato che "il Var è una roba oggettiva", in seguito alle analisi relative al contestato gol di Kostic per presunto fallo di mano di Rabiot. Il tecnico ha espresso gli stessi concetti sia a Dazn che a Sky. A quest'ultima ha rimarcato: "Voi dovete parlare di calcio. Domandatemi perché la squadra gioca male o perché gioca uno anziché l’altro, ma non parlate di arbitri. Il giochino poi diventa che tutti si lamentano quando hanno l'errore contro, mai quando ce l'hanno a favore. Del fallo di mano di Vlahovic contro la Roma non avete parlato. Fate i bravi, mi siete anche simpatici e vi ascolto volentieri. Io su certe cose mi arrabbio perché quando uno non capisce faccio fatica ad accettare. Domandatemi della partita".