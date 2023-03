Gattuso su Inter-Juve: "Rabiot? Non capisci neppure se lo rivedi cento volte"

Non il gol di Kostic, non la vittoria della Juve, non il ko dell'Inter. Il giorno dopo il derby d'Italia si discute dell'episodio che ha portato alla rete del successo dei bianconeri con protagonista il francese Rabiot. Lo ha commentato a Rai Radio 1 anche l'ex allenatore del Valencia, Rino Gattuso, futuro spettatore interessato di Milan-Napoli, la "sua partita", ma anche di un campionato che domenica sera si è acceso con tema arbitri: "Bisogna avere fiducia di chi sta al Var e di chi deve prendere le decisioni: quell'episodio lo vedi cento volte e non si capisce se è fallo o no. Chi ha deciso, ha deciso che non era fallo e il gol era valido. Fin quando non si ha fiducia ci saranno sempre queste cose".