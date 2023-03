Juve, è Allegri l'uomo del futuro: ma Conte...

TORINO - Antonio Conte alla Juve: un tormentone che non passa mai di moda. Ma che continua a restare qualcosa di molto simile a una suggestione che una volta scaldava praticamente tutto il popolo bianconero, partito poi molto meno affollato dopo il biennio all'Inter. Non è mai stato un mistero il desiderio di tornare alla base da parte del tecnico che ha dato il via al clamoroso ciclo vincente dell'era Andrea Agnelli. Anche se proprio la rottura dell'estate 2014 ha lasciato il segno in tutta la proprietà, a cominciare da John Elkann e dallo stesso Agnelli: prove di disgelo sono andate in scena, difficile (molto) però parlare di pace fatta.