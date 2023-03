Juve, in picchiata il valore di Pogba: il dato è allarmante

Pogba, valore di mercato in picchiata

Come riportato da Transfertmarkt, infatti, il valore del calciatore è sceso costantemente negli ultimi quattro anni. Nel 2019 ha raggiunto la cifra di 100 milioni, per poi calare progressivamente e in maniera inesorabile. Quando Pogba ha lasciato lo United la scorsa estate, il suo valore era di 48 milioni di euro; un dato che si è più che dimezzato a causa della mancanza di calcio giocato, visto che il centrocampista ha racimolato soltanto 35 minuti di gioco in 2 presenze in questa stagione, prima di fermarsi ancora una volta per infortunio. L'attuale dato di 20 milioni rappresenta le ultime sfortunate stagioni di Pogba, il cui valore si è deprezzato dopo i fasti vissuti alla prima esperienza con la Juve e i primi anni successivi al ritorno al Manchester. È importante sottolineare, comunque, che tale discesa non tocca il bilancio del club bianconero, il quale dopo la cessione del 2016 ha ingaggiato Pogba a parametro zero.