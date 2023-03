Juve, le ultime su Milik: cosa filtra sul ritorno in campo

Juve, le ultime sul recupero di Milik

Alla ripresa del campionato, il primo aprile contro il Verona, i bianconeri sperano di poter contare su Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco è fuori dalla gara del 29 gennaio contro il Monza per un infortunio muscolare al bicipite femorale. Nel report pubblicato dalla Juventus sull'allenamento odierno, arrivano buone notizie sul possibile rientro in campo: "Dopo i due giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria sull'Inter firmata Filip Kostic, Juventus di nuovo al lavoro al JTC per inaugurare questa settimana di allenamenti. A integrare il gruppo, ovviamente privo dei convocati con le rispettive Nazionali, anche alcuni ragazzi dell'Under 19. Seduta pomeridiana aperta e chiusa dal lavoro atletico, con in mezzo esercitazioni tecniche focalizzate alla gestione del possesso palla. Arek Milik si è allenato parzialmente con la squadra. Domani appuntamento fissato al mattino". L'attaccante polacco, con ancora quasi due settimane di lavoro, dovrebbe quindi essere regolarmente a disposizione di Allegri per la ripresa del campionato. Una buona notizia soprattutto per i tanti impegni che attendono i bianconeri tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.