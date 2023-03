Juve, idea rivoluzionaria e clamorosa: squadra senza allenatore

L'idea clamorosa della Juventus : una squadra senza allenatore. È possibile realizzare ciò? Quel che è certo è che i bianconeri ci stanno provando. L'innovazione è stata presentata al “ Torneo dello Stretto - Juventus Academy Italia ” disputato a Messina, dove due squadre giovanili bianconere hanno giocato in "autogestione" con il loro tecnico che si è accomodato sugli spalti insieme al pubblico. L'obbiettivo e la finalità del progetto è quello di far emergere le leadership all'interno del gruppo e aumentare il senso di responsabilità dei ragazzi.

Juventus, i risultati dell'idea rivoluzionaria

L'idea presentata dalla Juventus, è stata un'idea dell'ex giocatore di Conte, Paolo De Ceglie, attuale responsabile tecnico dell'attività di base del club che ha deciso che i ragazzi dell'Under 12 e dell'Under 10 sarebbero dovuti scendere in campo senza i loro allenatori (Lorenzo Niello per l’Under 12 e Marco Battaglia per l’Under 10). I risultati del progetto sono stati incredibili con i ragazzi più grandi che hanno raggiunto i quarti di finale e quelli più piccoli che hanno vinto la loro categoria. L'idea potrebbe essere riproposta in altre occasioni visti gli incredibili traguardi che ha portato