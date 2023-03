Juve, Fagioli si ferma per infortunio: l'annuncio dall'Under 21

In casa Juventus vanno monitorate le condizioni di Nicolò Fagioli. Il centrocampista di Allegri ha rimediato un problema fisico prima di arrivare nel ritiro dell'Under 21 come confermato dal ct Paolo Nicolato intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro la Serbia: "Fagioli non si è ancora allenato con noi, è arrivato con un problema alla caviglia rimediato con l'Inter. Conto di recuperarlo ma, ripeto, ad oggi non si è ancora allenato".

Juve, come sta Fagioli: gli aggiornamenti

Il problema a cui fa riferimento il ct è alla caviglia e non desta particolare preoccupazione, anche se per il momento il centrocampista della Juve non si allena col resto dei compagni e anche la società bianconera a distanza segue gli sviluppi legati al suo recupero. Fagioli è cresciuto tanto quest'anno ed è diventato calciatore fondamentale oltre che per la Nazionale anche per la stessa Juve come confermato dall'ottima prova di Milano contro l'Inter prima della sosta.