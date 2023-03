Juve, il messaggio di Milik sul ritorno in campo

La Serie A è ferma per via della sosta nazionali, ma tutte le squadre continuano a lavorare per mettere nel mirino la prossima giornata e approfittarne per recuperare i giocatori infortunati. Come confermato da Allegri negli scorsi giorni, Milik sta utilizzando questa pausa per ritornare al 100% della propria forma fisica e aiutare la Juve, dopo essere stato out negli ultimi due mesi a causa dell'infortunio al bicipite femorale. È stato lo stesso attaccante polacco a lanciare un messaggio social, che fa ben sperare i suoi tifosi.