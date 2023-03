Processo Juve, ci siamo: lunedì udienza preliminare davanti al Gup

TORINO - Appuntamento a lunedì 27 marzo. Il giorno dell’apertura dell’udienza preliminare davanti al Gup è ormai alle porte, sarà Marco Picco infine a dover decidere se accogliere o archiviare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Torino nei confronti della Juventus e di dodici suoi (ex) dirigenti, tra cui Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene. L’inchiesta Prisma si è sviluppata sui conti della Juventus per quel che riguarda i bilanci del triennio 2018- 2021, i principali reati ipotizzati dall’accusa sono quelli di falso in bilancio, false comunicazioni al mercato azionario, false fatturazioni e ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob): il tutto in oltre 15mila pagine di atti depositati complessivamente, per esaminare le ultime 1.000 delle indagini suppletive è stato rinviato due volte il cda della Juve per l’approvazione dell’ultimo bilancio semestrale che si terrà solo oggi. Al Gup spetterà subito anche un altro compito, quello di valutare l’istanza di spostamento da Torino a Milano (o in subordine Roma) che verrà presentata dalla difesa per competenza territoriale: i legali bianconeri ritengono che i principali presunti reati contestati si sarebbero consumati a Milano dove ha sede la Borsa e da dove vengono diffuse le comunicazioni delle società quotate (o in subordine a Roma dove si trova il data center utilizzato per il servizio), la Procura di Torino ritiene invece che si siano consumati nella sede della Juventus da dove sarebbero partiti anche i comunicati sulle manovre stipendi.