Torna ad allenarsi dopo la neuropatia: si rivede il talento che aveva stregato Sarri

Hai 21 anni, sei un giocatore di proprietà della Juventus ma non puoi più giocare a calcio . Il mondo sembra crollarti addosso per quel disturbo al sistema nervoso, la neuropatia . Quando gli viene diagnosticata, Daouda Peeters era in prestito allo Standard Liegi . Oggi, a un anno e mezzo di distanza, il centrocampista belga può tornare a giocare e ad allenarsi con la Next Gen .

Peeters: l'esordio in A con Sarri e le convocazioni di Pirlo

Dopo esser cresciuto nel vivaio Club Brugge, Peeters era arrivato in Italia nel 2018 con la Sampdoria. Diventa fin da subito un pilastro della Primavera dei blucerchiati. Alla fine di quella magnifica stagione, arriva la chiamata irrinunciabile della Juventus che lo aggrega nell'allora formazione Under 23. Era rientrato nell'affare per portare Audero alla Samp. Trascina la squadra ai playoff di Serie C e vince il primo trofeo nella storia della squadra: la Coppa Italia Serie C. La stagione 2019/2020 non la dimenticherà mai perchè è la stessa dove fa il suo esordio in Serie A. A credere in lui è Maurizio Sarri. A campionato già vinto, lo fa entrare nell'ultimo quarto d'ora al posto di Rodrigo Bentancur contro il Cagliari di Zenga. Viene convocato anche per l'ultima di campionato contro la Roma, senza però entrare.

Nella stagione successiva, rimane una colonna del centrocampo della Juventus Under 23 e sempre più spesso Pirlo lo convoca in prima squadra. Ben 10 convocazioni racimolate tra campionato e Coppa Italia per il belga. Per fargli fare minutaggio, i bianconeri decidono di mandarlo in prestito proprio in patria, allo Standard Liegi. Un buon inizio di campionato per quello che è il suo esordio in una prima squadra a tutti gli effetti.

Nel novembre del 2021 la notizia che nessuno vorrebbe sentire. Gli viene diagnosticata una neuropatia, un disturbo del sistema nervoso, e deve subito smettere di giocare a calcio. Non vuole far sapere molto di quel periodo, ma quando torna in campo non vede l'ora di condividerlo.

Ora hai 23 anni, sei ancora un giocatore di proprietà della Juventus e sei ancora in tempo per recuperare la tua vita. Bentornato in campo Daouda.