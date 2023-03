5 chilometri di coda e migliaia di tifosi: accoglienza super per Di Maria e Paredes

In Argentina la festa per il Mondiale vinto in Qatar non finisce mai. Dopo il tripudio nell'amichevole contro il Panama, dove Messi ha anche raggiunto gli 800 gol in carriera, la squadra di Scaloni sarà ora impegnata nell'ultima partita prima della fine della sosta per le nazionali contro il Curaçao. Anche a Santiago del Estero, sede del match, l'accoglienza non è stata da meno.