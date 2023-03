Juve, che numeri nonostante le assenze: un dato sorprende tutti

La stagione della Juventus non si sta rivelando facile dal punto di vista degli infortuni . Molti dei suoi migliori giocatori hanno infatti riscontrato vari problemi fisici che non gli hanno permesso di essere sempre a disposizione di Allegri .

Juve, che numeri in attacco

Nonostante i problemi di Vlahovic, Chiesa e Di Maria, la Juventus ha fatto registrare fin qui il terzo miglior attacco del campionato con 45 gol realizzati in 27 giornate. Meglio di Allegri hanno fatto solo il Napoli con 64 e l'Inter con 47. Entrambe le squadre hanno però potuto contare in maniera continuativa su almeno due dei loro più importanti giocatori offensivi. Per il Napoli, Osimhen ha giocato il 79% dei minuti totali, Kvara il 72% e Lozano il 67%. All'Inter troviamo invece Lautaro con ben l'88%, seguito da Dzeko con il 64% e Lukaku con il 32%. Alla Juventus quello che ha giocato di più stato Vlahovic con il 60% dei minuti totali, poi Di Maria con il 37% ed infine Chiesa con il solo 16%. Un dato che certifica come i bianconeri siano riusciti ad eludere le assenze dei propri punti di riferimento offensivi grazie all'ottimo lavoro di squadra ed al supporto in zona gol dei centrocampisti.