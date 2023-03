Juve, senti Castrovilli: "In finale contro di noi? È indifferente, ma..."

Juve, Castrovilli su una finale di Coppa con la Fiorentina

Da sempre le tifoserie di Juve e Fiorentina amano "pizzicarsi", portando spesso la rivalità a essere un motivo in più per vincere le sfide tra di loro. Castrovilli lo sa bene, e ha parlato di un possibile incontro tra le due squadre nell'ultimo atto della Coppa Italia: "In finale è indifferente l’avversario per me, anche se so che i tifosi vorrebbero trovare la Juve: la vedo come una rivalità sana, come quella fra Lecce e Bari. La rete contro la Juventus? Ho superato l’amarezza del gol annullato a Torino con quello a Sivas. E’ bruttissimo quando non sai se ti annulleranno il gol, ti rimane l’urlo in gola”.