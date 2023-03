Ritorno alla Juve? Tudor chiarisce: ecco cosa ha detto

Negli ultimi giorni sono circolate con insistenza delle voci che riguarderebbero il futuro di Igor Tudor, accostato con sempre più maggiore frequenza alla Juventus come possibile sostituto di Allegri nella prossima stagione. Alla vigilia del match tra Marsiglia e Montpellier, in programma quest'oggi alle ore 21, il tecnico croato ha risposto in conferenza alla possibilità di un ritorno in bianconero.