Juventus, Di Maria inedito: nuovo taglio di capelli

Nuovo taglio di capelli per Angel Di Maria. L'attaccante della Juventus si è concesso ai social con un look inedito che non è passato inosservato. Capelli rasati dietro e ai lati e ciuffo in avanti. S'intravede anche un principio di pizzetto. Il Fideo ha postato tutti sui social quando il barbiere aveva appena concluso il lavoro. L'argentino si prepara, intanto, alla prossima partita di campionato. Domani la Juventus affronterà il Verona.

Juventus e Di Maria: il rendimento dell'argentino

Di Maria ha segnato otto gol in stagione, quattro in campionato, e vuole incidere in questo finale di stagione. La Juventus si aggrappa anche a lui per concludere nel migliore dei modi il campionato. Allegri conta i punti conquistati sul campo e in questo momento i bianconeri sono secondi dietro al Napoli. L'argentino ha saltato le ultime due di campionato, con l'Inter è rimasto solo in panchina.