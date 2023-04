Juve, col Verona ci sarà anche Del Piero: come andò l'ultima volta allo Stadium

Archiviata la sosta nazionali, per la Juve è il momento di tornare in campo e lo farà nella serata di oggi, sabato 1 aprile, nel match in programma alle 20:45 contro il Verona (QUI la conferenza di Allegri). Per l’occasione i bianconeri potranno contare su un ospite speciale presente in tribuna: Alessandro Del Piero, che tornerà all’Allianz Stadium a distanza di un anno dall’ultima volta.