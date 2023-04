Juve, Perin e la "perla" in allenamento: "Vivi il presente, per il futuro..."

Mancano poche ore alla sfida tra Juve e Verona , in programma nella serata di oggi, sabato 1 aprile ( QUI le probabili formazioni della gara). I bianconeri si preparano alla partita dell'Allianz Stadium, in cui non sarà solo la carica agonistica a fare la differenza. Attraverso i propri canali social, infatti, il club ha pubblicato un video che mostra Mattia Perin intento a portare calma e riflessività all'interno dell'ambiente della Juve.

Juve, la "perla" di Perin in allenamento

Non solo parate e voglia di vincere. Per Perin il pensiero critico e la riflessione fanno parte del modo di vivere all'interno di una squadra. Lo dimostra il video pubblicato sui social della Juve, in cui il portiere bianconero, intento ad allenarsi in vista del Verona, si ferma improvvisamente, per approcciare la telecamera e lanciare un messaggio "filosofico" ai suoi tifosi: "Vivi nel presente. Perché non devi pregiudicare il tuo futuro pensando al passato. Devi vivere nel presente per rendere meraviglioso il tuo futuro".