Juve, la promessa di Ferrero fa sognare i tifosi

La Juve prosegue nel proprio percorso stagionale, in cui si appresta a sfidare il Verona alla ripresa del campionato di Serie A, con il match in programma nella serata di oggi, sabato 1 aprile ( QUI le probabili formazioni). A poche ore dalla sfida, il presidente bianconero Gianluca Ferrero ha incontrato i responsabili degli official club alle OGR di Torino, facendo a loro - e a tutti i tifosi rappresentati dalle associazioni - una promessa sul futuro della Juve.

Juve, la promessa di Ferrero ai tifosi bianconeri

“Torneremo a vincere, come abbiamo sempre fatto”: è questa la promessa che Ferrero ha fatto ai presidenti dei club della Juve, riunitisi alle OGR di Torino per un incontro collettivo. Il numero uno bianconero ha aggiunto: "È per me una vera e propria emozione e un orgoglio potervi dare il benvenuto oggi. Mi hanno detto che siete arrivati da tutto il mondo: 120 mila associati, 70 club degli Stati Uniti e altri 70 dal resto del mondo. C’è quindi una grandissima partecipazione, a testimonianza del fatto che la Juventus è un club italiano, europeo e mondiale. Questa è la nostra forza”.