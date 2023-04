Juve, svelata la maglia della prossima stagione

Nei giorni scorsi erano uscite le prima anticipazioni, adesso c'è la foto: ecco la prima maglia della Juventus per la prossima stagione . Il kit, svelato dalla pagina instagram La Maglia Bianconera, avrà un effetto striato per ricordare il manto della zebra. Colletto nero con i bordini gialli tendenti all'oro: questo il concept dei bianconeri dato alla maglia

Juve, ecco la nuova maglia

Nelle maglie, molto presente il giallo, che mancava sulle maglie della Juventus dalla stagione 2011-2012. Come quella della stagione in corso, lo sponsor tecnico sarà Adidas, con la quale la Juve ha un contratto fino al 2027. Come sponsor principale invece ci sarà Jeep.