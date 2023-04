Del Piero torna allo Stadium: l'accoglienza dei tifosi

Quando Alessandro Del Piero torna all'Allianz Stadium non può mai passare inosservato . In occasione della partita di Serie A contro l'Hellas Verona, l'ex capitano bianconero, insieme alla sua famiglia, ha deciso di guardare la partita dalla tribuna dello stadio di Torino .

Juve, l'accoglienza per Del Piero

Già fuori dall'impianto, alcuni tifosi juventini avevano intercettato Del Piero in macchina dedicandogli alcuni cori. "Un capitano", cantano i bianconeri nel momento in cui le telecamere inquadrano Alex Del Piero presente in tribuna. Applausi da tutti i settori dello stadio.