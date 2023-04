Juve, perché Del Piero è più che mai indispensabile

Il post pubblicato da Sonia Del Piero alle 20.22 su Instagram non poteva essere più evocativo e, per certi versi.

introduttivo. Ritrae un'immagine della signora Del Piero all'esterno dello Stadium. Subito, in calce, sono spuntati i commenti dei fedelissimi del Capitano: "Tornate a casa vi prego". "Bentornati a casa". "Bellissima numero uno come il nostro capitano. Digli di tornare presto, abbiamo bisogno della sua presenza e del suo carisma silenzioso". Il carisma silenzioso: la perfetta definizione del richiamo invisibile e irresistibile che Alessandro Del Piero esercita su milioni di tifosi bianconeri. La riprova, caso mai ce ne fosse stato ancora bisogno, è stata l'accoglienza trionfale riservatagli dai tifosi all'ingresso dall'Allianz. Ogni volta che il Capitano appare al loro orizzonte, è come se il tempo si fosse fermato. Cori, applausi, invocazioni. Ma ora c'è di più, c'è molto di più. C'è la stagione più tormentata e tormentosa che la Juve sta vivendo dal 2006 a oggi sotto gli occhi di milioni di sostenitori, ondeggianti fra lo sgomento e l'orgoglio, la rabbia e il senso di appartenenza, la sindrome di accerchiamento e la volontà di ribellarsi. Così, fra gli sviluppi giudiziari, ordinari e sportivi, la stagione agonistica entrata nella fase decisiva e la rifondazione societaria, prende sempre più corpo l'ipotesi del grande ritorno del Capitano, in una veste dirigenziale che non sia né decorativa né priva di potere decisionale. In questo momento, nessuno meglio del Grande Numero Dieci rappresenta un punto di riferimento indispensabile per l'intero Mondo Juve. La decisione spetterà a Elkann, che deciderà quando e come la nuova Juve verrà alla luce dopo che la nottata sarà passata e avrà bisogno di avere ai suoi vertici l'uomo che più di ogni altri incarna la juventinità quale valore assoluto. Nome e cognome: Alessandro Del Piero.