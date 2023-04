Juve, Allegri: "Felice per tutte e due le classifiche"

Reduce dalla vittoria contro l'Inter nel Derby d'Italia, la Juve torna in campo dopo la pausa per gli impegni delle nazionali con altri tre punti conquistati in casa contro l'Hellas Verona . Ad analizzare la partita ci ha pensato l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn: "Era una partita complicata, le partite dopo la sosta sono sempre difficili. Il Verona ti fa giocare male, ti pressa . Abbiamo creato le situazioni favorevoli con calma, potevamo chiudere la partita e fare meglio negli ultimi dieci minuti, ma i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro”.

Juve, le parole di Allegri

L'allenatore prosegue, parlando della prestazione dell'attaccante che ha deciso la partita: “Kean è cresciuto molto e credo che sarà uno dei giocatori che rappresenterà il futuro della Nazionale. Mancini è molto bravo, fa le sue valutazioni per convocare i migliori al momento”.

Allegri ha proseguito, commentando la presenza di Del Piero all'Allianz Stadium e la possibilità che un giocatore così possa servire alla Juve di oggi: "Ha rappresentato la Juve per tantissimi anni e ci ha fatto piacere che fosse allo stadio. Dirigente? Pensiamo al campo, queste cose le lasciamo alla società”.

Allegri poi conclude: "Sono andato negli spogliatoi di nuovo prima del fischio finale? Io appena ho un sassolino prima di andare in campo me lo tolgo, anche perché con questo sintetico che ho vicino alla panchina mi entrano tutti nelle scarpe. Dopo il -15 dovevamo fare dei punti per non farci scavalcare. La classifica reale siamo al settimo posto, poi la classifica vera dice che abbiamo 59 punti, 7 più della Lazio, 9 più dell’Inter e 11 più del Milan. Sappiamo che davanti prima o poi dovranno vincere. Piano piano, non possiamo far programmi. Restare lucidi guardando due classifiche è difficile (ride, ndr)”.