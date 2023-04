Juve, 300 presenze per Cuadrado: e ora la maglia...

Juve, Cuadrado: "Un sogno che si realizza"

Il colombiano, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha commentato così il record: "Giocare a calcio è una delle cose che mi piace di più nella vita, perché così facendo posso onorare il mio Dio che mi ha dato questo bellissimo dono e la capacità di godermelo. Oggi sono 300 partite di un sogno realizzato, il sogno di essere bianconero". Anche la Juventus ha celebrato il suo numero 11 con un comunicato ufficiale: "Juan Cuadrado entra, ancora di più, nella storia della Juventus. Panita, nella sfida dell’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona, ha raggiunto quota 300 presenze in bianconero. Un traguardo speciale che racconta quanto lunga sia stata la strada percorsa insieme fino a questo punto: 8 stagioni, 25 gol, 65 assist, 8 trofei vinti, con davanti un finale di stagione tutto da vivere. Allegria. Gioia. Questo ha portato Cuadrado in bianconero, mettendole in ogni singolo giorno, in ogni allenamento, in ogni partita. Dalla prima, contro la Roma il 30 agosto 2015, passando per tutte le altre. Nei momenti più belli, che sono stati tantissimi, e in quelli più difficili. Panita ha saputo conquistare tutti con la sua energia, con quel dribbling bruciante, incubo per gli avversari, spesso soluzione per i compagni, con i suoi assist e con i suoi gol. Il primo, nel Derby della Mole contro il Torino, uno dei gol più importanti, che ha dato il via alla rimonta scudetto, permettendo di scrivere pagine di storia in bianconero. Poi le corse in Champions League, le coppe alzate al cielo, i sorrisi contagiosi. Riassumere tutto il percorso in poche parole è impossibile. Scegliamo istantanee, momenti. Sprazzi di gioia".