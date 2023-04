Juve-Inter, Moratti: "Allegri? Ecco cosa ne penso"

"Allegri si sta comportando molto bene"

A Radio Anch'io Sport, Moratti ha rimarcato: : "Allegri si sta comportando molto bene. In una situazione così difficile per i giocatori, per la società, per tutti, è riuscito a portare a casa un sacco di punti. Grandissimo merito dell'allenatore. Poi quello che succederà non lo so, ma la sua parte l'ha fatta molto bene".