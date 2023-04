Allegri, la conferenza stampa prima di Juve-Inter: rivivi la diretta

TORINO - Reduce dalla vittoria di misura contro il Verona in campionato, la Juventus riprende il cammino in Coppa Italia : i bianconeri di Massimiliano Allegri ospiteranno l' Inter di Simone Inzaghi nel match di andata in programma martedì (calcio d'inizio alle ore 21) all' Allianz Stadium . Rivivi la diretta della conferenza stampa del tecnico bianconero.

14:21

Allegri sull'Inter: "Sono forti"

“Tutte le partite sono diverse. L’Inter ha una batteria forte, Lukaku è un centravanti, Dzeko un po’ atipico perché sa giocare molto a calcio. Son caratteristiche completamente diverse ma sono 4 attaccanti molto forti”. Su Simone Inzaghi: "Simone credo stia facendo un ottimo lavoro all'Inter. La Lazio dopo la Juve, negli ultimi anni, ha vinto più trofei. L'Inter ha vinto la Coppa Italia, la Supercoppa. Resta una squadra forte che non sta attraversando un bel periodo di risultati. In questi momenti, quando affronti queste squadre è pericoloso, l'attenzione diventa massima".

14:19

Allegri sulla crescita di Locatelli

"Locatelli è cresciuto molto e può ancora crescere, è molto più veloce nella distribuzione del gioco. Anche con il Verona ha messo il cuore e voglia di portare a casa il risultato e Locatelli ha queste caratteristiche".

14:17

Allegri: "Finale anticipata? Deve regnare l'equilibrio"

"Faremo tutto il possibile per arrivare in finale. Nel calcio basta una partita per far cambiare l'opinione pubblica basta vedere Napoli-Milan di ieri. L'equilibrio deve regnare soprattutto da noi alla Continassa. Niente e nessun risultato può spostarci a livello mentale".

14:16

Allegri sul processo di crescita di Iling-Junior

"Iling momentaneamente è un vice Kostic, ma secondo me ha le qualità per fare la mezzala, però devo ancora provarlo".

14:15

Allegri: "Colpo del ko all'Inter? No..."

“No, domani è Coppa Italia e difficilmente potrà essere chiusa nella partita di domani. In questo momento il pericolo numero uno viene da noi. Dobbiamo stare molto sereni, riposare e cercare di essere pronti domani sera nell’affrontare una squadra molto forte. In tutte le partite ci sono gli episodi, non scordiamoci quelli dell’anno scorso con l’Inter in campionato qui e in finale di Coppa Italia. L’arbitro? Sarà sicuramente in grado di gestire la partita. Noi dobbiamo pensare e fare la prestazione contro una squadra molto pericolosa".

14:13

Allegri: "Siamo abituati a giocare ogni tre giorni"

"La Juve è abituata a giocare ogni tre giorni", sottolinea Allegri. "Va affrontata una alla volta, giocare ogni tre giorni in questo periodo vuole dire essere dentro quelli che sono gli obiettivi. Bisogna essere bravi a riempire anche le settimane di maggio".

14:10

Allegri: "Alex Sandro? Difficilmente sarà della partita"

"Alex Sandro? Sta bene, sta meglio, ha fatto allenamento ma credo che difficilmente sarà della partita. Sarà a disposizione. Abbiamo Rugani che sta bene, ho 5 difensori. Bonucci sta recuperando, da mercoledì con la squadra. Inizierà a fare allenamento con la squadra. Pogba ieri ha fatto un buon allenamento parziale con la squadra, da mercoledì farà lavori per la condizione fisica. Questi sono quelli rimasti, a parte Kaio, rimarranno fuori dalla squadra”.

14:08

Allegri sulle coppie d'attacco ideali per la sua Juve

“Siamo in cinque ora, abbiamo tante partite. Kean è squalificato domenica, domani ne abbiamo cinque”.

14:04

Allegri annuncia la presenza di Chiesa

"Chiesa è a disposizione. Il ginocchio sta meglio, domani sarà a disposizione e verrà in panchina".

14:03

Allegri sull'approccio della Juve contro l'Inter

"Bisogna creare i presupposti per arrivare in finale. L'Inter? E' una squadra forte, anzi troppi elogi sulla Juventus ci deve far alzare le antenne. Domani incontriamo una squadra forte e dobbiamo stare più attenti".

14:02

Allegri, inizia la conferenza stampa

Ecco l'arrivo dell'allenatore della Juventus: tutto pronto per l'inizio della conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia.

13:55

A breve l'inizio della conferenza di Allegri

Ancora cinque minuti e poi Massimiliano Allegri si presenterà in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti all'Allianz Stadium.

13:50

Juve-Inter, l'ultimo precedente in Coppa Italia

L'ultimo incrocio tra bianconeri e nerazzurri in Coppa Italia sorride alla squadra di Inzaghi. I nerazzurri vinsero il trofeo nella finalissima disputata lo scorso 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma: finì 4-2 per l'Inter con la decisiva doppietta di Ivan Perisic nei tempi supplementari.

13:45

Juve-Inter: i precedenti in Coppa Italia

Le squadre di Allegri e Inzaghi sono quelle che si sono sfidate più volte nella storia della Coppa Italia: 34 partite, con i bianconeri che conducono per 15 successi a 11. Completano il quadro otto pareggi.

13:40

13:26

Allegri presenta Juve-Inter in conferenza stampa

È la vigilia del match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Tra pochi minuti, Massimiliano Allegri presenterà il match dell'Allianz Stadium di Torino in conferenza stampa.

