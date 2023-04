Juve, Marchisio: "Inaccettabile il distacco dal Napoli, ma i giudizi..."

Juve, Marchisio: "Inaccettabile questa classifica"

L'ex numero 8 bianconero ha parlato di Juventus e Inter in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia: "Inzaghi ha perso dieci partite che sono tante, ma è ancora in lotta per il secondo posto. Bisogna ragionare su questo, la Serie A è così. Ha ancora un quarto di finale di Champions League da giocare, i giudizi vanno dati a fine stagione. Sicuramente però non si può accettare che le rose di Juventus, Milan ed Inter abbiano così tanti punti di distacco dal Napoli".