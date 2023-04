Juve show, Allegri ha ridato alla squadra coraggio e solidità

TORINO - È arrivata la bufera. Ognuno ha la sua. E la gestisce a modo suo. Per esempio, Simone Inzaghi è sembrato in balia della corrente contraria e avversa, l'Inter di coppa è fin qui riuscita a raggiungere i suoi obiettivi ma il percorso in campionato ha messo a nudo tutti i limiti di squadra e allenatore, oggi più che mai appeso a un filo. Per esempio, Max Allegri è riuscito a rivelarsi forte come non sembrava da tempo, gestendo delle difficoltà mai affrontate prima, riuscendo a consolidare la sua posizione interna sotto ogni punto di vista. Anche o soprattutto in ottica futura: nominato ministro unico (o quasi) dello sport in questo governo tecnico che John Elkann ha varato dopo la rivoluzione di novembre, ha fatto da parafulmine per tutta la squadra diventando un punto di riferimento totale dentro e fuori lo spogliatoio. È bufera vera quella che la Juve si sta trovando a gestire fuori dal campo, Allegri è poi riuscito a ricompattare la squadra nonostante la crisi tecnica di inizio stagione che ha portato all'eliminazione precoce in Champions, ma anche una lista infinita di infortuni specialmente nel reparto delle stelle, senza dimenticare quei passaggi a vuoto di singoli che non sempre riescono a brillare.