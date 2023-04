Lippi svela un aneddoto degli anni alla Juve: "È successo qualcosa"

"Ho ricevuto offerte, ma pensavo solo alla Juve"

"Sì, mi è successo di ricevere offerte da grandi club internazionali. Ma non si dice mai quale squadra fosse. È successo qualcosa quando ero alla Juventus, mi chiamavano un po' tutte le squadre, alcune importanti avevano chiamato, anche inglesi. Ma quando sei alla Juventus non pensi di andare da nessun'altra parte". Lippi ha poi parlato della carriera da allenatori intrapresa da suoi ex calciatori, come Filippo Inzaghi, Pirlo, Gattuso e Ferrara: "Sicuramente avendo fatto parte di un gruppo così importante, di una squadra così forte, di una squadra composta da persone molto intelligenti che avevano capito cosa era necessario per raggiungere grandi risultati e che questi non venivano così tanto per grazia ricevuta ma arrivavano soltanto se tutti mettevano a disposizione della squadra le loro grandi qualità, una volta terminata la loro carriera avevano già una predisposizione naturale a fare l'allenatore. Ecco perché sono diventati allenatori di squadre importanti ottenendo anche degli ottimi risultati".