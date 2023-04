Cori razzisti, pronti duri provvedimenti della Juve

La Juve pronta ad applicare il codice di gradimento

Il club bianconero, inoltre, sottolineato: "Anche in questo caso nei confronti dei responsabili sarà applicato il "codice di gradimento" . Di cosa si tratta? Con il codice di gradimento, le società possono decidere se vendere i biglietti a determinati soggetti o meno, vietandogli quindi la presenza allo stadio.

La lotta della Juve contro il razzismo

La Juve, inoltre, ha ribadito tutte le iniziative promosse nel corso degli anni per la lotta al razzismo. Si tratta di "un impegno che parte da lontano: in un decennio Juventus ha attuato programmi strutturati con l’obiettivo ben preciso di creare consapevolezza e dare gli strumenti necessari alle nuove generazioni per trattare l’argomento in modo corretto. Nel 2010, insieme al centro UNESCO di Torino, viene creata la borsa di studio “Un Calcio al Razzismo”, e alla reciproca volontà di continuare a operare a favore dell'inclusione il progetto cambia nel 2013, diventando “Un calcio al razzismo–Gioca con me”, e allargando il suo raggio d’azione appunto all’inclusione sociale: verrà anche presentato il 6 marzo 2014 nella sede dell'Unesco di Parigi. E poi ancora l'Unesco Cup, il cui ricavato è destinato a due progetti per il recupero dei bambini soldato del Mali e della Repubblica Centrafricana, e il documento "Colour? What Colour?", presentato nella sede dell'Unesco a Parigi il 27 novembre 2015: un prezioso strumento che analizza la connessione tra fenomeni di discriminazione e contrasto all’inclusione a livello internazionale in relazione allo sport. Nel 2020 l’ulteriore evoluzione e rivoluzione del progetto “Un Calcio al Razzismo”, proposto nella sua nuova veste di percorso scolastico gratuito per le scuole secondarie di primo grado e dedicato ai temi: razzismo, etichette, stereotipi, discriminazione e oltre il limite del pregiudizio sulla disabilità. Intanto anche “Gioca con Me” continua il suo percorso, anche fuori dall’Italia: nel 2022, per esempio, la Juve incontra i ragazzi di Street Soccer USA durante la tappa californiana del suo Summer Tour. Nel 2021 Juventus si mette in gioco ulteriormente, stavolta in modo ancor più innovativo per un club di calcio: lanciando un podcast dedicato alla questione razziale, dedicando il necessario esame a questo fenomeno. Non è, infatti, evitando o eliminando la parola razza che si risolve il problema relativo al razzismo. La prima stagione di “Sulla Razza”– di e curato da Nadeesha Uyangoda, Nathasha Fernando e Maria Catena Mancuso - realizzata grazie al sostegno di Juventus vede lo sviluppo, puntata per puntata, di un percorso articolato su 12 parole. Mettendo al centro il linguaggio si vuole tradurre parole appartenenti al mondo anglosassone che esprimono tipici atteggiamenti razzisti quotidiani ma che non trovano il nome giusto nel contesto italiano se non a livello accademico. Un’edizione che fa parlare di sé e che arriva in short list ai Pod Awards 2021 nelle due categorie Diversity e Divulgazione. Sempre nel 2021, la Juve rende anche visibile fisicamente il suo impegno, scendendo in campo con le Prime Squadre, femminile e maschile, in occasione della Giornata Internazionale Contro Le Discriminazioni Razziali con la divisa speciale "Numbers don't lie". Un gesto fisico, per rafforzare ulteriormente il messaggio dell’importanza della lotta alla discriminazione razziale fornendo, attraverso statistiche, scritte sulle divise, una fotografia quanto più reale della situazione attuale sul tema".