Danilo e la frase su Lukaku in diretta tv che ha scatenato i social

TORINO - Il veleno nella coda di Juve-Inter . Dal rigore segnato da Lukaku in pieno recupero, al 95', il post partita s'è infiammato e continua ad avere strascichi che fanno discutere. L'esultanza di Big Rom, poi espulso, sotto la curva della Juve ha scatenato la rissa in campo e innescato i comunicati di Lega Serie A, Inter e Juventus sul tema del razzismo. Ma andiamo con ordine.

La frase di Danilo su Lukaku

Dopo la gara Danilo, capitano della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Lukaku ha segnato, ha fatto un gesto di stare zitti alla nostra curva e lì è stato facile il lavoro dell'arbitro che è normale lo ammonisca. È stato espulso correttamente secondo me". Probabilmente il brasiliano ha male interpretato e non ha compreso il significato dell'esultanza di Lukaku, che aveva già esultato in quel modo (indice sulla bocca per zittire e saluto militare) in nazionale, scambiandola per una provocazione verso i tifosi juventini.

La richiesta di scuse

Quando online sono diventati virali i video di alcuni tifosi della Juve che dalla curva hanno insultato Lukaku con cori e insulti razzisti, molti tifosi dell'Inter sui social hanno chiesto le scuse di Danilo per quello che ha detto, sottolineando come il capitano bianconero abbia ignorato completamente le offese razziste. Nel frattempo Lega di Serie A, Inter e anche Juventus hanno diramato dei comunicati per condannare fortemente ogni forma di discriminazione.

Il nuovo post di Danilo

Quasi contemporaneamente alla pubblicazione del comunicato della Juve, Danilo ha condiviso sui social un nuovo post in cui ha precisato: "Il razzismo è un argomento troppo serio per essere tratatto in maniera superficiale. Io sono antirazzista e qualsiasi atto di questo genere deve essere duramente condannato".

L'intervista di Danilo sul razzismo pubblicata dalla Juve

La Juve su Twitter ha anche pubblicato un video di un'intervista di Danilo in cui il brasiliano spiega: "Il razzismo è razzismo e basta. Quello che vedo in questo momento nel mondo del calcio è che ci sono tante situazioni che succedono spesso e noi, e quanto dico noi intendo tutti quelli che sono coinvolti nel calcio, aspettiamo sempre che la cosa si faccia insopportabile per agire e per fare qualcosa. È qui che dobbiamo cambiare atteggiamento perché non possiamo dire: 'va bene, c'è stato un atto di razzismo durante una partita'. Poi dopo sei mesi pensiamo di fare qualcosa. No, dobbiamo agire quando succede la prima volta. Queste cose o si fanno o non si fanno, non si può mantenere una comfort zone perché altrimenti le cose non cambiano".